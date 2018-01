Treppensteigen im "Grünen"

Bonn. Die neue Treppe von der Poststraße auf die U-Bahnebene ist seit Montag freigegeben. Voraussichtlich im Laufe des Februars wird das „Loch“ zur Baustelle und abgesperrt.

Seit Montagmittag können Passanten über die neue Treppe von der U-Bahn am Hauptbahnhof in die Poststraße gehen. Der Investor des Maximilian-Centers (ehemalige Südüberbauung) Ten Brinke hat die Bauzäune zu diesem Zweck entsprechend umgestellt. Weiterhin ist der Zugang in die Innenstadt beziehungsweise in umgekehrter Richtung auch über das „Bonner Loch“ möglich.

Voraussichtlich im Laufe des Februars wird das „Loch“ allerdings zur Baustelle und abgesperrt, teilte der Bauherr auf dem sogenannten Nordfeld – „Die Developer“ – auf Anfrage mit. Neben der nun freigegeben Treppe entsteht eine Rolltreppe, die auf den Eingang des Hauptbahnhof-Foyers zulaufen wird. Die dafür notwendige Baugrube existiert schon.

Im Bau ist laut „Developer“ schon eine dritte Treppe entlang der Straße „Am Hauptbahnhof“, etwa dort, wo bis vor Kurzem die Bahnlinien 61/62 hielten. Planmäßig erfolgt die Freigabe dieses Zugangs nach der Fertigstellung, die für Ende Februar vorgesehen ist, sagte Andreas Reichau von den „Developern“. Die neuen Treppen gewährleisten die Entfluchtung und Entrauchung der U-Bahn im Brandfall, die bis jetzt über das „Bonner Loch“ erfolgte.