Lebensfreude mit einem Schuss von Wahnsinn

Bonn. Schräg, albern, unglaublich und vor allem unglaublich herrlich: Die neue Show „Karussell“, mit der das GOP-Theater Bonn am vergangenen Freitag seine nunmehr dritte Premiere in der Bundesstadt feiern konnte, ist ein Meisterwerk der Varieté-Kunst und ein Fest für die Lachmuskeln.

Von Thomas Kölsch, 04.03.2017

Akrobatik auf höchstem Niveau gepaart mit brachialer Clownerie, die gerne mal albern und doch nie peinlich wird, sorgen in dem Theater am WCCB für Unterhaltung in Reinform.

Die professionelle Chaostruppe macht dabei alles ein wenig anders: Schlangenfrau Emmaline Piatt zieht sich die Schuhe einfach mal im Spagat an, statt eines Hundes springt kurzerhand ein Artist durch Reifen, und im Notfall hilft ein Unsichtbarer weiter. Aus diesem nicht ganz normalen Wahnsinn entstehen dann atemberaubende Nummern am Russischen Barren, der auf den Schultern zweier Männer ruht, am Schleuderbrett oder am Trapez.

Herausragend auch Comedian Philippe Trépanier, der als zentrale Figur über eine ganz eigene Art der Verrücktheit verfügt, sich in überaus körperbetonte Ganzkörperanzüge quetscht, das Publikum abknutscht, seine Kollegen anfaucht und dabei doch so sympathisch ist, dass ihm keiner seine Marotten übel nimmt. Ganz im Gegenteil: Bei der Premiere war das Publikum restlos begeistert und feierte das Ensemble mit frenetischem Applaus.

Termine: Die Show „Karussell“ läuft im GOP Bonn bis zum 30. April 2017 immer von Mittwoch bis Sonntag (auch an Ostern). Karten gibt es ab 29 Euro, inklusive eines 2-Gänge-Menüs ab 44 Euro. Kinder, Schüler und Studenten zahlen für die Show nur 15 Euro. In den Osterferien (7. bis 23. April) erhält ein Kind bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenen freien Eintritt. Eine Kombination mit anderen Aktionen und eine Verechnung auf bereits gebuchte Tickets ist nicht möglich. Karten erhalten Sie unter anderem in den bonnnticket-Shops der GA-Geschäftsstellen.