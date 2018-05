Neue Reihe Recht Konkret

Bonn. Die neue Veranstaltungsreihe Recht Konkret im Bonner Landgericht richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger und soll eine Plattform für Information und lebendige Diskussion sein.

Von Stefan Weismann, 26.05.2018

Recht Konkret richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger als Plattform für Information und lebendige Diskussion. Daher soll bei Recht Konkret stets über rechtlich und gesellschaftlich interessante und wichtige Themen gesprochen werden, die alle betreffen. Informierte und mündige Bürgerinnen und Bürger sind eine der Grundvoraussetzungen für einen demokratischen Rechtsstaat. Dazu wollen wir beitragen und gleichzeitig Berührungsängste gegenüber der Justiz und den anderen mitwirkenden Institutionen abbauen.

Nicht ohne Grund wurde daher das Landgericht als fester Veranstaltungsort für Recht Konkret ausgewählt. Das Gericht ist nämlich nach unserer Rechtsordnung der Ort, an dem unparteiisch und allein nach dem Gesetz Recht gesprochen wird. In diesem Sinne soll auch die Information der Bürgerinnen und Bürger erfolgen. Die Reihe Recht Konkret will aber nicht nur einfach informieren, sondern lädt ausdrücklich dazu ein, selbst an der Diskussion teilzunehmen. So soll gerade Nichtjuristen die Gelegenheit gegeben werden, sich bei wichtigen Themen einzubringen.

Medienpartnerschaft mit dem General-Anzeiger

Damit dies nicht nur der begrenzten direkten Zahl der Zuhörer möglich ist, sind wir eine Medienpartnerschaft mit dem Bonner General-Anzeiger und Radio Bonn/Rhein-Sieg eingegangen, die die jeweiligen Themen in die Leser- und Zuhörerschaft tragen sollen. Erfolgreich wären wir, wenn wir das Interesse für die Themen wecken und zu Diskussionen anregen.

Die Reihe Recht Konkret soll dreimal im Jahr stattfinden und dabei thematisch von verschiedenen Institutionen gestaltet werden, die sich dauerhaft für diese Reihe zu einer Kooperation zusammengeschlossen haben. Geplant sind jeweils drei bis vier Kurzvorträge von Fachleuten mit anschließender Diskussion der Vortragenden und mit dem Publikum. Die Reihe ist ein Neustart der bereits in der Vergangenheit durchgeführten Veranstaltung für die Öffentlichkeit am Landgericht Bonn. Der Fokus liegt diesmal jedoch auf einer größeren Breitenwirkung. Träger der Veranstaltungsreihe sind neben Land- und Amtsgericht Bonn die Bonner Staatsanwaltschaft und Polizei, das in Bonn beheimatete Bundesamt für Justiz, die Universität Bonn, die Hochschule Bonn/Rhein-Sieg, der Bonner Anwaltverein, die Bonner Notare, die IHK Bonn/Rhein-Sieg, die Kreishandwerkerschaft Bonn/ Rhein-Sieg, das Arbeitsgericht Bonn, die Steuerberaterkammer und der Steuerberaterverband Köln.