Hergarten geht

Bonn. Die Eigentümergemeinschaft Haus & Grund Bonn/Rhein-Sieg bereitet Wechsel in der Hauptgeschäftsführung vor. Der Rechtsanwalt Markus Gelderblom löst ab 2020 den Hauptgeschäftsführer Helmut Hergarten ab.

Die Eigentümergemeinschaft Haus & Grund Bonn/Rhein-Sieg bereitet Wechsel in der Hauptgeschäftsführung vor. Markus Gelderblom soll zum Jahresende Nachfolger von Helmut Hergarten (67) werden. Der Rechtsanwalt scheidet nach 32-jähriger Tätigkeit als Hauptgeschäftsführer bei der Vereinigung, die mehr als 6500 Mitglieder hat, aus. Ab 2020 soll der Rechtsanwalt Markus Gelderblom diese Aufgabe übernehmen. Das beschloss der Vorstand unter Dirk Vianden einstimmig.

„Es steht ein Generationenwechsel bevor, der auch mit einer Weiterentwicklung der Serviceleistungen des Vereins verbunden sein wird“, sagt Vianden.

Der 47 Jahre alte Gelderblom ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und seit 2006 bei Haus & Grund. Seit elf Jahren ist er Geschäftsführer der Haus & Grund Service GmbH. Er wurde in Berlin geboren, studierte an der Freien Universität Rechtswissenschaft und war von 2001 bis 2006 zunächst in Berlin, dann in Mülheim-Kärlich tätig. Mit seiner Ehefrau und seinem fünfjährigen Sohn lebt er in Rhöndorf.