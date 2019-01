Entscheidung stößt auf Unverständnis

Bonn/Berlin. Der Bund hat Bonn als Standort für die neue Cyberagentur eine Absage erteilt. Die Bundesbehörde soll nun in der Region Halle-Leipzig angesiedelt werden. Vertreter aus Bonn und der Region reagierten mit Unverständnis.

Die neue Cyberagentur des Bundes kommt nicht nach Bonn. Die Bundesregierung will die Bundesbehörde in der Region Halle-Leipzig ansiedeln. Das gaben Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag in Berlin bekannt.

Ziel sei es, Staat und Bürger besser gegen Cyberangriffe von innen und außen schützen. Die neue Agentur für Innovation in der Cybersicherheit soll in den kommenden fünf mit insgesamt 200 Millionen Euro ausgestattet werden und bis 2023 etwa 100 Beschäftigte haben. Sie soll Forschungs- und Entwicklungsvorhaben fördern und voranbringen.

Die Entscheidung stieß in der Region auf Unverständnis: „Es wäre für Deutschland gut, wenn die Cyberagentur in Bonn angesiedelt wird“, sagte Hubertus Hille, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Bonn. In Bonn gebe es bereits eine Fülle an Einrichtungen, die sich um Datensicherheit im Internet kümmerten. Sie hätten sich ja bereits zu einem Netzwerk zusammengeschlossen und tauschten sich regelmäßig aus. Davon könne eine neue Bundesbehörde profitieren.