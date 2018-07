Popstar spielt Konzert

BONN. Die Popsängerin Nena wird 2019 in Bonn auf dem KunstRasen in der Rheinaue auftreten. Das gaben die Veranstalter bei Facebook bekannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.07.2018

Am Donnerstag, den 11. Juli 2019, wird Popsängerin Nena auf dem KunstRasen-Festival in der Bonner Rheinaue auftreten. Dies gaben die Veranstalter auf Facebook in Form einer Veranstaltung bekannt. Dem GA bestätigte ein Mitarbeiter des Konzertveranstalters Ernst-Ludwig Hartz den Auftritt von Nena, die unter anderem mit ihrem Song "99 Luftballons" bekannt wurde.

Nena dient Bonn als ein Halt auf ihrer "Nichts Versäumt Tour 2019".