Bonn. Die falsche Jahreszeit, aber die richtige Stimmung: Rund 10.000 zum Großteil verkleidete Besucher haben am Samstag auf dem Areal des KunstRasens in der Bonner Gronau eine Karnevalsparty der Extraklasse gefeiert. Wir haben die schönsten Bilder!

Von Thomas Kölsch, 02.09.2017

Zum ersten Mal fand das Festival „Jeck im Sunnesching“ auch in der Bundesstadt statt und lockte mit zahlreichen Stars bei vergleichsweise gutem Wetter. An der ausgelassenen Stimmung konnten auch einige Regenschauer nichts ändern.

Das Konzept ging wieder einmal auf, das Publikum feierte ausgelassen und war hervorragend gelaunt - zumal sich die Sonne immer wieder sehen ließ. Und wem die Temperaturen zu gering waren, dann konte sich ja einfach warm tanzen. Die Musik dafür war schließlich da: Brings, Miljö, Cat Ballou, Querbeat und viele andere Bands gaben sich zumindest kurz die Ehre und verwandelten das Gelände mit beliebten Hits bis 19.30 Uhr in eine närrische Zone. Eine Stunde später ging es zusammen mit Fiasko uns King Loui bei der Aftershow-Party im Brückenforum bis spät in die Nacht weiter.



Das Karnevalsfestival „Jeck im Sunnesching“ findet zugleich zum nunmehr dritten Mal in Köln statt, abends wurde auch Bergisch Gladbach mit einbezogen. In der Domstadt wird sogar zwei Tage hintereinander gefeiert, sowohl im Rheinpark als auch in mehr als 100 Kneipen. Insgesamt rechneten die Veranstalter mit rund 80.000 Jecken.