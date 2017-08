Bauarbeiten am Bonner Hauptbahnhof

Bonn. Der Abriss der Südüberbauung soll in einer Woche beendet sein. Gearbeitet wird nur nachts - aus Rücksicht auf den Verkehr.

Von Stefan Hermes, 09.08.2017

„Wir könnten in einer Nacht fertig sein, wenn der Abriss nicht mitten in der Stadt wäre“, sagt John de Paus vom holländischen Abbruchunternehmen Hostede, das aufgrund der Innenstadtlage noch etwa eine Woche brauchen wird, um jeweils von Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden die letzten Reste der oberirdischen Südüberbauung vor dem Bonner Hauptbahnhof zu beseitigen.

Nur wenige Meter trennen das noch stehende Betongerippe von dem hölzernen Bauzaun, an dem Autos und Straßenbahn die Baustelle dicht passieren. „Tagsüber mussten wir alle sieben Minuten die Arbeit für die Vorbeifahrt der Straßenbahn unterbrechen oder auch kurzzeitig die Straße sperren, damit es zu keiner Gefährdung durch Steinschlag kommen konnte“, berichtet Christian de Loo, einer der verantwortlichen Bauleiter des Generalunternehmers Ten Brinke. Seit dem Kranunfall im Juni (der GA berichtete) muss nun neben der Abbruchfirma auch einer seiner Kollegen nachts vor Ort sein, um die Sicherheit auf der Großbaustelle zu gewährleisten.

Abriss der Südüberbauung am Bonner Hauptbahnhof Foto: Stefan Hermes

Südüberbauung ist bald Geschichte

„Kann losgehen! Alles aus!“, ruft Andreas Heindrichs von der SWB-Fahrleitung in den Container der Bauleitung. Auf dieses Startsignal warten die zehn Männer auf der Baustelle jede Nacht. 30 Minuten nach Mitternacht hat Heindrichs mit der SWB-Leitstelle in der Thomas-Mann-Straße telefoniert und damit die Stromabschaltung für die Straßenbahn-Oberleitung eingeleitet. Nachdem er sich durch das Einhängen einer Messstange an die Fahrleitung vor dem Hauptbahnhof davon überzeugt hat, dass in der Leitung, die normalerweise etwa 750 Volt Spannung für die Straßenbahn zur Verfügung stellt, kein Strom mehr fließt, können die beiden Abbruchbagger auf die noch als Skelett stehenden letzten drei Stockwerke des Betonklotzes aus den 1970er Jahren zurollen.

Nur noch wenige Nächte wird es nun dauern, bis kein Bauteil mehr über dem zwei Meter hohen Bauzaun zu sehen und die größtenteils ungeliebte Südüberbauung nur noch ein Teil der Bonner Bau- und Stadtgeschichte sein wird. Dann beginnt für voraussichtlich weitere vier Wochen der Abriss der etwa 2000 Quadratmeter großen Decke über dem noch bestehenden Untergeschoss, unter dessen Kellersohle die U-Bahn ungehindert weiterfahren wird. Während die Bagger sich mit ihren zwei bis drei Tonnen schweren und bis zu drei Meter hohen Zangen, die in ihrer Form und einer überraschenden Gelenkigkeit an die Köpfe von gefräßigen Sauriern erinnern, auf Position bringen und eine 16 Meter hohe und zwei Tonnen schwere Gummimatte mit einem Spezialkran wie ein Vorhang zwischen Abrissgebäude und Straße als Schutzwand hochgezogen wird, versetzt Yala Hosseini auf der Maximilianstraße und vor dem Hauptbahnhof die weiß-roten Baken und sperrt damit eine der beiden Fahrspuren als Sicherheitszone ab.

Teilsperrung in der nächtlichen Betriebspause der Straßenbahnen

Beantragt hatte Ten Brinke eine nächtliche Vollsperrung, die vonseiten der Stadt jedoch abgelehnt wurde. Zur Genehmigung kam lediglich eine Teilsperrung in der nächtlichen Betriebspause der Straßenbahn von 0.30 Uhr und 4 Uhr. Auch in dieser Zeit kann die Baustelle einspurig passiert werden, was den am Hauptbahnhof eintreffenden Pendlern und Reisenden die Weiterfahrt mit Nachtbussen und Taxen ermöglicht.

Behutsam, fast zärtlich, nähert sich die Baggerzange der Decke des noch stehenden Obergeschosses der Südüberbauung an der Poststraße und „knabbert“ vorsichtig an seiner Kante. Überaus behutsam bricht Baggerführer Marcel Omvlee kleine Betonstücke aus der stahlarmierten Decke. Mit einem Hydraulikdruck von 350 Bar zerdrücken die Backen der Greifzange den kaum 50 Jahre alten Beton und lassen ihn bereits in kleinen Stücken zu Boden fallen. Immer begleitet von einem kräftigen Wasserstrahl, der die teilweise immense Staubentwicklung in Grenzen halten soll. Am Boden werden die Gebäudeüberreste nach Beton, Gips, Asbest und Stahl sortiert und auf verschiedene regionale Deponien verteilt. De Paus rechnet mit einem Gesamtgewicht des Bauschutts von annähernd 15 000 Tonnen, die mit rund 600 Lkw-Fahrten aus der Innenstadt abtransportiert werden.

Gute drei Stunden haben die beiden Baggerführer Zeit, den Abriss voranzutreiben, bis Heindrichs von der SWB-Fahrleitung gegen 3.45 Uhr seiner Leitstelle übermittelt: „Unterwerk Stadthaus SS02 kann wieder eingeschaltet werden!“ Dann wird die Fahrleitung der Straßenbahn wieder unter Strom gestellt und der Abriss kann erst in der nächsten Nacht weiter fortgesetzt werden.