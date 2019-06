Hitzewelle in Bonn und der Region

Bonn/Region. Während Bonn und der Region die erste richtige Hitzewelle dieses Sommers bevorsteht, steigt bei Elektronikmärkten die Nachfrage nach Ventilatoren und Klimageräten. Sind Engpässe wie 2018 zu befürchten?

Von Sebastian Meltz, 21.06.2019

Während des Rekordsommers 2018 waren Geräte, die eine kühle Brise verschaffen, deutschlandweit so gut wie ausverkauft. Auch in Bonn und der Region bekamen die Elektronikmärkte die hohe Nachfrage zu spüren. Einen Engpass wie im Vorjahr scheint man aktuell aber noch nicht befürchten zu müssen. „Noch haben wir ausreichend Lagerbestände,“ sagt Eva Simmelbauer, Pressesprecherin von Media Markt. „Auch in den Media Märkten in Bonn und Bornheim sind aktuell noch genügend Geräte vorhanden.“

Angesichts der bevorstehenden Hitzewelle geht die Elektronik-Fachmarktkette aktuell davon aus, dass das Interesse an Klimageräten noch einmal deutlich anziehen wird und empfiehlt, eine Anschaffung nicht zu sehr aufzuschieben.