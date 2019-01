In Bonner Weststadt

Bonn. In der Wohnung eines älteren Ehepaars ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Zwei Nachbarn retteten die über 80-jährigen Eheleute vor den Flammen.

Von Sebastian Meltz, 14.01.2019

Wie die Bonner Feuerwehr am Montagabend mitteilte, ist am Montagnachmittag gegen 17.45 Uhr ein Feuer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Kreuzbergweg/Ecke Neefestraße ausgebrochen. In der Wohnung hätte sich zu diesem Zeitpunkt ein älteres Ehepaar befunden, das von dem Feuer überrascht wurde.

Nur durch das „beherzte Eingreifen" zweier Nachbarn konnten die Eheleute, die beide „weit über 80 Jahre alt“ sind, laut den Angaben der Feuerwehr rechtzeitig aus dem Feuer gerettet werden. So hätten die „Schutzengel“ den gehbehinderten Mann aus der Wohnung getragen.

Unter Atemschutz bekämpften mehrere Einsatzkräfte dann das Feuer, während ein zweiter Trupp das Treppenhaus kontrollierte und die Nachbarn in den angrenzenden Wohnungen betreute.

Das Feuer hat die Wohnung fürs Erste unbewohnbar gemacht. Das Ehepaar wurde vom Rettungsdienst betreut, blieb aber unverletzt. Insgesamt waren etwa 30 Einsatzkräfte im Einsatz.