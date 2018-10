Verstorbener Syrer aus Bonn

19.10.2018 Kleve/Bonn. Die Bonner Angehörigen stellen den Suizid von Amed A. bei einem Zellenbrand in der JVA Kleve infrage. Nun gibt es auch beim NRW-Justizministerium Zweifel an der Suizidtheorie.

Der Syrer habe "entgegen bisheriger Annahme am Brandtag gegen 19:19:10 Uhr die Gegensprechanlage in dem Haftraum 143 betätigt", heißt es in einem Bericht des Justizministeriums. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zitiert aus einem Schriftstück des NRW-Justizministeriums, wonach der Mann am Brandtag in seiner Zelle die Gegensprechanlage betätigte. Diese Erkenntnis werde durch einen Datenträger belegt, der jetzt bei einem in der JVA Geldern ansässigen Fremddienstleister aufgetaucht sei. Nun werde durch die Staatsanwaltschaft ermittelt, warum das durch die Gegensprechanlage ausgelöste Lichtsignal deaktiviert wurde.

Der Syrer war Ende September, zwei Wochen nach einem Brand in seiner Zelle in Kleve, in einem Bochumer Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Fall sorgte auch deswegen für großes Aufsehen, weil der Mann wegen einer Verwechslung in Haft saß. Bei einem Polizeieinsatz im Juli waren offenbar Personalien verwechselt worden. (AFP)