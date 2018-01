Autobahn 565

Bonn/Krefeld. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW führt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Arbeiten an der Bonner Nordbrücke durch. Straßen NRW hat die Arbeiten in die verkehrsärmeren Nachtstunden gelegt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.01.2018

In der Nacht von Donnerstag, 1. Februar, auf Freitag, 2. Februar, arbeitet der Landesbetrieb Straßenbau NRW an der Rheinbrücke Bonn-Nord. Die Arbeiten erfolgen zwischen den Anschlussstellen Bonn-Auerberg und Bonn-Beuel in Fahrtrichtung Siegburg/Köln (A59). Zwischen 20 Uhr und fünf Uhr steht dort nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Brückenbauer lassen dort Schäden am Fahrbahnübergang der Rheinbrücke beseitigen. Die Metallkonstruktionen zwischen Fahrbahn und Brücke sollen das Ausdehnen der Brücke je nach Umgebungstemperatur gewährleisten.

Alle Auf- und Abfahrten der Rheinbrücke können trotz der Arbeiten genutzt werden.