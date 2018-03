Sperrung der Oxfordstraße

Rund Hundert Demonstranten haben in der Nacht zu Donnerstag in der Bonner Innenstadt protestiert.

Bonn. Rund 100 Demonstranten haben sich am Mittwochabend am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn getroffen, um auf die Situation im Krisengebiet um Afrin aufmerksam zu machen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es am Bertha-von-Suttner-Platz in der Bonner Innenstadt zu einer spontanen Demonstration gekommen. Die Demonstranten wollten gegen die türkische Kriegsoffensive in Syrien protestieren und auf die Situation im Krisengebiet um Afrin aufmerksam machen. Nach GA-Informationen haben sich gegen 22:45 Uhr erste Teilnehmer versammelt und die Demo vor Ort angemeldet.

Etwa eine Stunde später setzten sich die rund 100 Demonstranten auf die Straße. Die Polizei sicherte die Versammlung und sperrte die Oxfordstraße Richtung Kennedybrücke/Beuel ab. Busse mussten umgeleitet werden und auch die Straßenbahnlinien 62 und 66 waren von der nächtlichen Sperrung betroffen.

Wie dem GA berichtet wurde, verlief die Versammlung friedlich und die Demonstranten zogen gegen Ende weiter Richtung Hauptbahnhof. Bereits am Montag hatte es ähnliche Proteste in Bonn gegeben.