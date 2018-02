Bonn. Wieder muss ein Schwimmbad in Bonn wegen eines Defekts geschlossen werden. Dieses Mal trifft es das Bad der Rheinschule. Wie lange die Arbeiten dauern werden, ist noch nicht klar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.02.2018

Die Stadt Bonn musste das Schwimmbad der Rheinschule schließen. Wie das Presseamt am Donnerstag meldete, sei am Hubboden des Lehrschwimmbeckens ein Defekt aufgetreten. Die Reparatur sei bereits veranlasst. Wie lange die Arbeiten und somit auch die Sperrung dauern werden, ist bislang nicht klar.

Das Sport- und Bäderamt hat am Donnerstag die Schulen und Vereine, die das Schwimmbad nutzen, über die Schließung informiert. Die Rheinschule ist aktuell nicht das einzige Bad, das für Schulen geschlossen ist. Zuletzt gab es Kritik an der lange andauernden Schließung des Lehrschwimmbeckens in der Derletalschule.