Alle Objekte im Überblick

Bonn. Eine ungewöhnliche Kunstaktion mit bunten Steinen sorgt in Bonn für Spekulationen. Zuletzt wurde ein blaues Exemplar am Bonner Bogen aufgestellt. Hier sind alle bisher aufgetauchten Objekte im Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.11.2017

Seit Anfang November beschäftigt eine ungewöhnliche Kunstaktion die Bonner: Immer wieder tauchen bunte Steine im öffentlichen Raum auf, fein säuberlich mit rot-weißem Absperr-Klebeband umsäumt. Im Netz wird heftig und humorvoll spekuliert, worum es sich bei der Aktion wohl handeln könnte. Die Stadt ließ die Steine stets entfernen, aus Sorge, jemand könnte über sie stolpern.

Inzwischen gibt es eine heiße Spur im Internet: Eine Seite auf Facebook mit dem Titel "BunteSteine #2J" zeigt Fotos von der Herstellung der Steine. Die Betreiber wollten sich auf GA-Anfrage zu der Aktion bislang aber nicht äußern.

Hier sind alle bislang gefundenen bunten Steine im Überblick:

Blauer Stein am Bonner Bogen

Die Kunstaktion hat das Beueler Rheinufer erreicht: Ein blaues Exemplar ist am Montagmorgen, 27. November, am Bonner Bogen aufgetaucht.

Foto: Stefan Embacher GA-Leser Stefan Embacher ist am Bonner Bogen fündig geworden.

Pinker Stein am Stadthaus

Auch am Freitag, 24. November, tauchte wieder ein bunter Stein auf. Diesmal handelte es sich um ein pinkes Exemplar am Berliner Plart, an der Haltestelle der Linie 66 am Stadthaus.

Foto: Mika Baumeister Mika Baumeister hat den neuen Fund am Stadthaus dokumentiert.

Blauer Stein an der Unterführung der Poppelsdorfer Allee

Am Sonntagabend, 19. November, wurde ein Objekt in der Unterführung der Poppelsdorfer Allee in der Nähe des Bonner Hauptbahnhofs gesichtet. Gegen 19 Uhr stand dort plötzlich ein hellblauer Stein, wie alle Exemplare mit Absperr-Klebeband "gesichert".

Foto: Jan Madré An der Unterführung der Poppelsdorfer Allee wurde ein blauer Stein gesichtet.

Sieben Steine in der Vivatsgasse

In der Vivatsgasse zwischen Bottler- und Friedensplatz wurden in der Nacht von Freitag, 10. November, auf Samstag, 11. November, sieben bunte Steine gesichtet, in verschiedenen Farben brav in einer Reihe aufgestellt. Die Stadt ließ die Steine entfernen.

Foto: Johanna Heinz In der Nacht zu Samstag entdeckt: Bunte Steine am Bottlerplatz in Bonn.

Grüner Stein vor dem Rathaus

Ein grün lackierter Stein vor dem Alten Rathaus in Bonn sorgte Anfang November im Netz für Wirbel. Ist das Kunst? Oder doch eher Kryptonit? Ein Klimagipfelchen? So lauteten die Spekulationen in der Facebook-Gruppe "Du kommst aus Bonn wenn..." Die Stadt ließ den Stein entfernen in der Befürchtung, dass jemand drüber stolpern könne.

Foto: Marc John Ein mysteriöser grüner Stein vor dem Alten Rathaus sorgt bei Facebook für wilde Spekulationen.

Pinker Stein am Remigiusplatz

Zusammen mit dem grünen Stein vor dem Alten Rathaus ließ die Stadt auch ein pinkes Exemplar entfernen. Es war auf dem Remigiusplatz vor der goldenen Statue "Mean Average" des Künstlers Tony Cragg aufgestellt worden.

Foto: Sreenshot GA

Orangefarbener Stein vor der Bonner Oper

Doch es ist nicht das erste Mal, dass die farbenfrohen Kunstwerke in Bonn für Furore sorgen. Bereits Ende August 2014 wurde ein orangefarbenes Exemplar vor der Bonner Oper aufgestellt. "Ist es ein Stolperstein, der Stein des Anstoßes oder der Stein der Weisen?", fragt GA-Redakteur Bernhard Hartmann damals.

Die Facebook-Seite "BunteSteine #2J" zeigt den entsprechenden GA-Bericht vom 29. August 2014, exakt die Zeitungsausgabe, die dort auch als Unterlage in einem der Bilder zu identifizieren ist. Die Aktion von damals scheint drei Jahre später also von den selben Protagonisten fortgeführt zu werden.

Foto: Bernhard Hartmann Der erste Stein lag 2014 vor der Bonner Oper.

Pinker Stein in der Genscherallee

Ebenfalls bereits im Jahr 2014 gesichtet worden ist ein pinker Stein vor dem Kunstmuseum Bonn an der Genscherallee.

Foto: Screenshot GA

Pinker Stein in der Bonngasse

Auf der Facebook-Seite wurden am 10. November dieses Jahres außerdem Fotos hochgeladen, die einen pinken Stein in der Bonngasse zeigen. Er steht vor dem ehemaligen "Jack Wolfskin Store".

Da der Laden Ende Oktober von der Hausnummer 21, die auf dem Bild zu sehen ist, in die Hausnummer 27 umgezogen ist, können die Bilder nicht aktuell sein. Von wann sie stammen, ist bislang unklar.

Roter Stein am Dreieck

Das gleiche gilt für die am gleichen Tag geposten Fotos eines roten Steines. Dieses Exemplar steht am Dreieck in der Bonner City, vor "Tee Geschwendner". Auch hier ist nicht ersichtlich, wann der Stein dort stand.

Wer etwas gesehen hat an den genannten Orten oder sonst einen anonymen Tipp abgeben kann und möchte, darf sich gerne unter online@ga-bonn.de melden.