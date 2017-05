Niklas-Prozess

Bonn. Kurz vor der Urteilsverkündung im Fall des getöteten Schülers Niklas Pöhler hat dessen Mutter über ihren Anwalt noch einmal das Wort ergriffen. Das Urteil wird um 12.30 Uhr verkündet.

Von Rita Klein, Sebastian Fink, 03.05.2017

"Meine Mandantin ist überzeugt, dass Walid der Täter ist", sagte Thomas Düber am Mittwochmorgen am Bonner Landgericht. Der Anwalt vertritt Niklas' Mutter als Nebenklägerin vor Gericht. Sie sei demnach überzeugt, dass der Freund von Niklas, der Walid im Verfahren als Täter identifiziert hat, diesen erkannt habe und die Wahrheit sage. Trotzdem stellte der Anwalt keinen Antrag auf eine Verurteilung von Walid S., da die Mutter gleichzeitig verstehen könne, dass Zweifel an der Schuld des Angeklagten aufgekommen sind.

Düber kritisierte in seinem Abschlussplädoyer noch einmal die Ermittlungen der Polizei. Es habe Pannen gegeben, beispielsweise sei der Tatort zu spät abgesperrt und damit Spuren verwischt worden, außerdem habe es offenbar aus Personalmangel keine Nahbereichsfahndung kurz nach der Tat gegeben.

Außerdem richtete er den Blick noch einmal auf Denise Pöhler. "Niklas' Mutter ist seit einem Jahr durch die Hölle gegangen und musste unsägliche Trauer und Schmerz verarbeiten", so Düber.

Das letzte Wort vor der Urteilsverkündung gehörte an diesem Mittwochmorgen dem Angeklagten. Doch Walid S. blieb bei seiner bisherigen Strategie, sich nicht selbst zum Fall zu äußern: "Ich schließe mich den Worten meines Anwalts von vergangener Woche an."

Staatsanwalt und Verteidiger hatten zuletzt Freispruch für den 21-Jährigen beantragt, da sich dessen Täterschaft nicht habe nachweisen lassen. Der Ankläger hält es für möglich, dass auch ein anderer der Täter sein könnte. Gegen den wegen Beteiligung an der Attacke gegen Niklas angeklagten Roman W. verhandelt das Gericht gesondert weiter.

Niklas Pöhler wurde am 7. Mai nachts gegen 0.20 Uhr mit einem Faustschlag gegen den Kopf so schwer verletzt, dass der 17-Jährige sechs Tage später an den Folgen starb.

Das Urteil wird an diesem Mittwochmittag um 12.30 Uhr verkündet.

Weitere Berichterstattung folgt...