18-jähriger raubte Jugendliche aus

Bonn. Im August wurden mehrere Jugendliche in der Bonner Weststadt von einem Altersgenossen ausgeraubt. Die Polizei nahm daraufhin einen 18-jährigen Verdächtigen fest. Ein Richter erteilte nun Haftbefehl gegen ihn.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.09.2017

Die Polizei nahm am Montag einen 18-Jährigen fest, der im Verdacht steht, mehrere Jugendliche in der Weststadt ausgeraubt zu haben. Gegen den Tatverdächtigen wurde nun offiziell ein Haftbefehl erlassen, da er bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und aktuell ohne festen Wohnsitz ist. Der 18-Jährige befindet sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt.

Ihm wird vorgeworfen, am 24. August zwei 14-Jährige in der Immenburgstraße in der Bonner Weststadt mit Stöcken bedroht und ihren Handys beraubt zu haben. Er soll außerdem am Montag den 28. August zwei 13-Jährige mit einem Messer bedroht und ihnen ebenfalls die Mobiltelefone abgenommen haben.

Geschnappt wurde der mutmaßliche Mehrfachtäter laut Polizeibericht jedoch wegen eines anderen Deliktes: Am Sonntag den 27. August erstatten zwei 13-Jährige Anzeige gegen Unbekannt, da ihnen eine Woche zuvor zwei Musikboxen geraubt wurden. Am Montag konnten die beiden Jugendlichen dann den 18-Jährigen als Täter in einem Geschäft in der Bonner Innenstadt identifizieren und verständigten die Polizei.

Die Beamten konnten den Mann vor Ort festnehmen und fanden bei ihm die Handys, die er den 13-jährigen Jugendlichen am selben Tag unter vorhalt eines Messers in der Weststadt abgenommen hatte. Die Polizei gab den Raubopfern das Diebesgut kurze Zeit später zurück.