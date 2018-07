20-Jähriger drohte mit Messer

BONN. Der 20-Jährige, der vergangene Woche mit einer antisemitischen Straftat im Bonner Hofgarten auffällig geworden war, hat an gleicher Stelle mehrere Menschen mit einem Messer bedroht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.07.2018

Wie die Polizei berichtet, waren am Dienstagabend gegen 23.45 Uhr Beamte wegen einer Auseinandersetzung in den Hofgarten gerufen worden. Nach aktuellem Sachstand war der 20-jährige Mann, der ieinen israelischen Mann im Hofgarten angegriffenn der vergangenen Woche einen israelischen Mann im Hofgarten angegriffen und ihm die Kippa vom Kopf gerissen hatte, mit mehreren Personen in Streit geraten. In dessen Verlauf zog er schließlich ein Messer und bedrohte die Personen damit. Nach Zeugenangaben soll er hierbei unter anderem "Ich könnte euch alle töten" gerufen haben.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Beschuldigte entfernte sich vom Ort des Geschehens und stieg an einer nahegelegenen Haltestelle in eine Straßenbahn. Der 20-Jährige wurde im Rahmen der eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen kurze Zeit später von einem Fahndungsteam der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen. Da sich Anhaltspunkte auf eine mögliche Drogeneinwirkung ergeben hatten, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats übernahmen die weitere Bearbeitung des Falles. Die Wohnugn des Verdächtigen wurde durchsucht und Zeugen wurden vernommen. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde der gegen den 20-Jährigen bereits bestehende Haftbefehl zu einer zurückliegenden Gewalttat, der zunächst außer Vollzug gesetzt worden war, durch das Landgericht Bonn wegen Wiederholungsgefahr wieder in Vollzug gesetzt.

Der 20-Jährige wird am Donnerstag in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Kripo prüft auch, ob der 20-Jährige weitere Gewaltdelikte begangen haben könnte. Er ist der Polizei auf dem Gebiet der Gewaltkriminalität und aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt. Der Deutsche mit palästinensischen Wurzeln hatte am letzten Mittwoch einen in den USA lebenden israelischen Hochschulprofessor antisemitisch beleidigt, ihm mehrfach die Kippa vom Kopf geschlagen, ihn geschubst und gegen die Schulter geschlagen.

Der 20-Jährige war im Anschluss aufgrund ärztlich attestierter psychischer Auffälligkeiten in eine Fachklinik eingeliefert worden, wo jedoch keine Notwendigkeit für eine weitere Unterbringung festgestellt worden war. Die Ermittler hatten keine weiteren Haftgründe gesehen, da der Verdächtige einen festen Wohnsitz hat, so dass er nach Hause entlassen wurde.

In Zusammenhang mit dem Geschehen in der vergangenen Woche steht auch die Bonner Polizei in der Kritik. Beamte hatten zunächst nicht den mutmaßlichen Täter, sondern den Angegriffenen überwältigt. Der Professor hatte später schwere Vorwürfe der Polizei gegenüber erhoben. Ein Zeuge, der den Übergriff beobachtet hatte, beschrieb ihn als "äußerst brutal". Die vier beteiligten Polizisten wurden mittlerweile versetzt.