Nach Fahndung mit Foto

Bonn. Am 21. September soll ein Mann in der Buslinie 640 in Bonn einem schlafenden Fahrgast das Handy entwendet haben. Nachdem die Polizei ein Foto aus einer Überwachungskamera veröffentlicht hatte, konnte der Gesuchte inzwischen identifiziert werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.10.2018

Weil die bisherigen Ermittlungen erfolglos geblieben waren, hatte die Bonner Polizei mit einem Foto nach einem mutmaßlichen Handydieb gesucht. Der Mann hatte einem schlafenden 26-Jährigen am 21. September 2018 während einer Busfahrt das Handy gestohlen.

Dabei wurde er von der Überwachungskamera des Busses aufgenommen. Der Mann konnte zwischenzeitlich nach einem Hinweis identifiziert werden.