24-jähriger Tatverdächtiger

Bonn. In der Nacht zu Freitag konnte die Polizei einen 24-jährigen mutmaßlichen Drogendealer in Tannenbusch festnehmen. Der junge Mann sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.11.2017

Ein Steifenwagen der Bonner City-Wache konnte in der Nacht zu Freitag gegen 00.10 Uhr einen 24-jährigen mutmaßlichen Drogendealer festnehmen. Laut Angabe der Polizei beobachteten die Beamten eine größere Gruppe von Personen am Kattowitzer Weg in Tannenbusch. Als die Polizisten eine Kontrolle durchführen wollten, warf der mutmaßliche Täter eine Tüte weg.

Schnell stellte sich heraus, dass sich in der Tüte 40 Gramm Marihuana befanden. Als die Beamten die Wohnung des 24-Jährigen durchsuchten, fanden sie mutmaßliches Dealgeld, eine Schreckschusswaffe, ein Klappmesser, etwa 200 Gramm Marihuana und rund 190 Gramm Haschisch.

Der Tatverdächtige ist bereits polizeibekannt und wurde am Mittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Drogenhandels. Der junge Mann wurde bereits in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.