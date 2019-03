Festnahme in Bonn

Bonn. Ein 18-Jähriger soll aus einem Geschäft in der Bonner Innenstadt mehrere hochwertige Brillen gestohlen haben. Der Mann verließ den Laden und rannte davon. Weit kam er jedoch nicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.03.2019

Auf seiner Flucht ist ein mutmaßlicher Ladendieb am Mittwochnachmittag gegen die Scheibe eines Geschäfts in der Bonner Innenstadt gerannt. Wie die Polizei mitteilte, soll der 18-Jährige zuvor in einem Brillen-Fachgeschäft in der Straße „Dreieck“ mehrere hochwertige Brillen genommen, diese in eine speziell präparierte Tasche verstaut und dann das Geschäft verlassen haben.

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen auf GA-Anfrage mitteilte, habe der 18-Jährige dann aber bemerkt, dass andere Kunden ihn beobachteten. Unvermittelt warf er die Tasche weg und lief davon.

Auf seiner Flucht in Richtung Münsterplatz rannte der junge Mann dann gegen die Schaufensterscheibe eines Geschäfts und erlitt Schnittverletzungen am Ohr.

Passanten hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 18-Jährige ist den Ermittlern zufolge polizeibekannt – er trat bereits wegen anderen Diebstählen in Erscheinung. Der Verdächtige wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei gab die aufgefundenen Brillen einem Mitarbeiter des betroffenen Geschäftes zurück und stellte die präparierte Tasche sicher. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen dauern an.