Auftritt am Sterntor

Bonn. Mit einem musikalischen Flashmob hat das Musikkorps der Bundeswehr aus Siegburg Passanten am Bonner Sterntor überrascht. Die Musiker marschierten dabei sternförmig auf das Tor zu.

Für einen musikalischen Auftakt zum Pfingstwochenende hat am Vormittag das Musikkorps der Bundeswehr aus Siegburg in der Bonner City gesorgt. Rund 40 Musiker des Korps marschierten musizierend in einer Art „Walking Act“ aus allem Himmelsrichtungen vor dem Sterntor auf und gaben dort anschließend unter Leitung von Oberstleutnant Christoph Scheibling ein kleines Platzkonzert.

Der Platz rund um den Brunnen füllte sich schnell mit Neugierigen und viele zückten die Handys, um diesen musikalischen Flashmob am Freitagmorgen festzuhalten. Neben klassischer Marschmusik spielten die Musiker auch „Angels“ von Robbie Williams!

„Wir wollen mit diesem Konzert auf den Tag der Bundeswehr hinweisen“, erklärte Pressestabsoffizier Ulrich Fonrobert. Der Tag der Bundeswehr findet am Samstag, 9. Juni auf dem Bonner Marktplatz statt.