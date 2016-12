20.12.2016 Bonn. Der Einsatz stößt auf große Resonanz. Eine Lehrerin von der Abendrealschule will nun ein Musikprojekt unter dem Motto „Helfen statt reden“ ins Leben rufen.

„Helfen statt reden“: Unter diesem Motto spenden Bonner Musiker ihre ausgedienten Instrumente an Flüchtlinge. Beim ersten Aufruf von Franz Wahl und Wolfgang Hübner-Stauf kamen gleich fünf Gitarren, eine Mandoline, ein Akkordeon sowie einige Verstärker zusammen, die im Spendenzentrallager an der Vorgebirgsstraße gesammelt und an Flüchtlinge weitergegeben werden.

„Wir wollen Flüchtlingen den ersten Aufenthalt in unserer Stadt etwas angenehmer gestalten“, sagen die beiden Organisatoren. „Die meisten mussten auf ihrer Flucht alles zurücklassen, und viele von ihnen haben als Hobby die Musik, können dieses Hobby aber mangels Instrumenten hier nicht ausüben.“ Deshalb sprachen sie Bonner Musiker an, ob sie in Kellern, auf Speichern und in Proberäumen Instrumente haben, die noch funktionsfähig sind, aber nicht mehr genutzt werden.

„Das ist eine schöne Aktion für Flüchtlinge“

Und viele schauten gleich nach, so etwa Konrad Beikircher, Holger Bauhaus, Christian Bilawski, Gregor Kess, Willi Bellinghausen, Hafri Broio, Bruce Kapusta und Winnie Lombardo. „Das ist eine schöne Aktion für Flüchtlinge“, findet auch Dirk Yücelli vom Roten Kreuz, der das Spendenzentrallager leitet. Einer der Betreuten griff sich gleich die Mandoline und spielte ein paar Töne. Für alle anderen, die noch Unterricht brauchen, hat sich eine Lehrerin der Abendrealschule angeboten, ein Musikprojekt für Flüchtlinge zu initiieren.

Die Aktion ist mit der einmaligen Übergabe nicht abgeschlossen. Die Organisatoren wollen weitere Instrumente sammeln und sie im Frühjahr dem Lager übergeben. „Gerade wir, die wir laufend unser Equipment erneuern und Stammgast in den Musikläden der Region sind, können hier mit einer bescheidenen Sachspende dazu beitragen, den Betroffenen ein paar glückliche Stunden mit ihrer Musik zu ermöglichen“, sagen Wahl und Hübner-Stauf.

Mehr Informationen: Wer ebenfalls Instrumente spenden möchte, kann sich an anne.beikircher@t-online.de wenden. (Rolf Kleinfeld)