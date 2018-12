Bonn. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, hatte für Montagabend zu einem musikalischen Abend in die Kreuzkirche eingeladen. Der Erlös kommt dem Soldatenhilfswerk der Bundeswehr zugute.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.12.2018

Mit viel Applaus wurde am Montagabend das Musikkorps der Bundeswehr aus Siegburg in der Bonner Kreuzkirche bedacht. Anlass war sein traditionelles Adventskonzert zugunsten des Soldatenhilfswerks. Eingeladen hatte der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn. Mit einem vielfältigen Programm aus vornehmlich adventlichen Stücken stimmten die Militärmusiker auf die Weihnachtszeit ein. Die Lieder „Singet dem Herrn ein neues Lied“ und „Es ist ein Ros entsprungen“ eröffneten den Abend. Das Soldatenhilfswerk der Bundeswehr unterstützt seit nunmehr über 60 Jahren in Not geratene Soldaten und deren Familien mit schneller und unbürokratischer Hilfe. Insgesamt konnte im Laufe der Zeit bis heute mit einer Gesamtsumme von mehr als 27 Millionen Euro geholfen werden. So konnten 2017 wieder 162 Soldaten und ihre Familien mit insgesamt fast 300 000 Euro unterstützt werden.

Bereits zum sechsten Mal feierten Angehörige der Bundeswehr am Freitag den Ball der Streitkräftebasis. Diesmal sogar mit einem Besucherrekord: So freute sich der Inspekteur der Streitkräftebasis, Generalleutnant Martin Schelleis, über die Teilnahme von 1435 Gästen aus Politik, Wirtschaft und dem öffentlichen Leben. Wie im Vorjahr fand die Ballnacht im Maritim Hotel in Bonn statt. Partnernation waren in diesem Jahr die Niederlande. In seiner Ansprache zur Eröffnung betonte der Inspekteur die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Niederländern und Deutschen. So habe sich eine „partnerschaftliche, vertrauensvolle und für beide Seiten gewinnbringende militärische Zusammenarbeit entwickelt.“ Ein ganz besonderer Programmpunkt war die erstmalige Ehrung der Sportsoldaten des Jahres 2018. Mehr als 5000 Soldaten nahmen an der Wahl teil. Gewählt wurden die Eiskunstläuferin Stabsgefreiter Aljona Savchenko und der Zehnkämpfer Stabsunteroffizier Arthur Abele