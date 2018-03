Musik für „Rhein in Flammen“ gesucht

Von lis, 08.03.2018

Auch für die Großveranstaltung „Rhein in Flammen“ am 5. Mai wirbt die Stadt Bonn auf der ITB. Inspiriert vom Weltklimagipfel im vorigen November lautet das Motto diesmal „Around the World – Die Welt zu Gast“. Zufälligerweise tagt in dieser Zeit im WCCB die Vorbereitungskonferenz für die Weltklimakonferenz in Polen. Zum Abschlussfeuerwerk in der Rheinaue wird die Kultband Brings erwartet. Zudem können alle Bürger Vorschläge für Musikbeiträge aus aller Welt machen, die während des Feuerwerks gespielt werden sollen. Näheres nach E-Mail an deinrif@bonn-region.de.