Ausstellung "Leben im Fluss"

Bonn. Unvermutet haben sich die ersten Reptilien im Museum Koenig vermehrt: Mehrere winzig kleine Chinesische Wasserskinke sind im großen Wasserfallterrarium aufgetaucht.

Von general-anzeiger-bonn, 04.07.2017

Die Wasserskinke teilen sich das große Wasserfallbecken im Museum mit Moos- und Winkerfröschen und sind lebendgebärend. Während also die Frösche ihren Laich ablegen, kommen die Wasserskinke ohne dieses Entwicklungsstadium aus.

Zur Zeit können die kleinen Tiere noch problemlos auf einer Fingerspitze Platz nehmen. Damit sie von den älteren Bewohnern des Beckens nicht mit kleinen Futtergrillen verwechselt werden, ziehen die Tierpfleger sie im Moment hinter den Kulissen des Museums groß. Bald sollen sie aber in das große Becken einziehen. Dass sich unter den Amphibien und Reptilien gerade die Wasserskinke mit ihrer - laut den Forschern - eher versteckten, kryptischen Lebensweise als erste vermehrt haben, zeige, wie naturnah die Aquaterrarien gestaltet wurden, damit eine artgerechte Haltung möglich ist, teilt das Museum mit.

Jetzt sind die Tierpfleger gefragt

"Das Wohlbefinden der Tiere hängt ganz wesentlich vom Fingerspitzengefühl der Kollegen aus unserer Tierpflege ab“, erläutert Fabian Herder, Leiter der Abteilung Wirbeltiere im Museum Koenig. Er hat die Ausstellung zusammen mit dem Team der Ausstellungsabteilung des Museums konzipiert und freut sich nun über den Erfolg. Als „Ichthyologen“ – Spezialist für Fischarten – begeistert ihn besonders die Vermehrung der Asiatischen Regenbogenschmerle.

Dennis Rödder, Fachmann für Amphibien und Reptilien, ergänzt: „Bis zu 30 Prozent der weltweit bekannten Arten gelten als bedroht." Erst im Januar wurde im Untergeschoss des Museums die neue Dauerausstellung „Wasser – Leben im Fluss“ eröffnet. Hier sind Tiere des Süßwassers in naturgetreu gestalteten, großen Aquarien und Terrarien zu bestaunen. Mit aufwändiger Wassertechnik werden mehr als 16.000 Liter Wasser „im Fluss“ gehalten, um den Tieren beste Lebensbedingungen zu garantieren. Der Aufwand scheint sich nun auszuzahlen: Die Tiere erfreuen sich bester Gesundheit, sodass sich erste Tierarten vermehren. Und der Zuspruch der Besucher ist nach Museumsangaben ungebrochen.

Skurrile Halbschnabelhechte und Reisfische, die ihre Eier an den Flossen herumtragen

Bereits zur Eröffnung am 27. Januar waren Kaulquappen der heimischen Gelbbauchunke zu bewundern, kurz darauf laichten die Laubfrösche. Die tropische Regenbogenschmerle war die erste Fischart, deren Jungtiere in einem nachgebauten „Felsrutsch im Fluss“ auftauchten, gefolgt von den skurrilen Halbschnabelhechten. Inzwischen laichen auch regelmäßig zwei Arten Indonesischer Reisfische, die ihre Eier an den Flossen mit sich herumtragen.

Der Eintritt der Dauerausstellung „Wasser – Leben im Fluss“ ist im regulären Eintrittspreis des Museum Koenig enthalten und während der regulären Öffnungszeiten möglich.

Das Museum Koenig ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Mittwoch bis 21 Uhr. Montags ist das Museum außer an gesetzlichen Feiertagen geschlossen. Der letzte Einlass erfolgt eine Stunde vor Schluss. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt 2,50 Euro. Weitere Informationen unter www.zfmk.de.