Riesen-Waschstraße entsteht

Mr. Wash baut zwar die größte Waschstraße in Bonn, es gibt aber auch viele weitere Anbieter, die jedoch meist nur einfache Waschanlagen haben. Topwash bietet an der Wolfgang-Paul-Straße in Dransdorf neben der Waschstraße auch Saug- und Putzstationen an. Eine zweite Filiale gibt es am Weidenbach in Pützchen.

In Bechlinghoven wird zurzeit an der Ecke Siegburger/Fränkische Straße eine große Waschanlage samt Tankstelle gebaut. Auch die SVG-Tankstelle am Bonner Verteilerkreis, die rund um die Uhr geöffnet hat, verfügt über eine eigene Waschstraße. An der Aral-Tankstelle in Pennenfeld, Koblenzer Straße 171, gibt es eine Wasch- und Polierstraße mit mehreren Staubsaugerplätzen. Einige 100 Meter weiter, an der Godesberger Allee 63, liegt die Agip-Tankstelle mit ihrer durchfahrbaren Waschanlage.