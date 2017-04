Neues Gesellschaftsspiel

Bonn. Altbau in der Südstadt? Villa in Poppelsdorf? Auf dem Spielbrett ist alles möglich. Bonität vorausgesetzt. Das ist auch bei Monopoly nicht anders. Jetzt soll es eine neue Edition geben und die Bonner können mitentscheiden.

Von Susanne Wächter, 30.04.2017

Der Düsseldorfer Spieleverlag Winnings Moves bringt Ende des Jahres eine weitere Ausgabe des Bonner-Städte-Monopolys heraus. „Noch ist alles offen“, sagt Alina Heck, bei Winning Moves zuständig für die Bonner Ausgabe. Sie und „Mr. Monopoly“ warben vor dem Alten Rathaus für die Neuauflage des Spiels und animierten Passanten zum Mitmachen. Kinder erkannten das Maskottchen schon aus der Ferne und zerrten ihre Mütter zu ihm hin.

Jeder Einwohner kann mitentscheiden, welche Sehenswürdigkeiten oder markanten Gebäude und Straßen aufs Spielbrett gehören. Sogar Veranstaltungen, Unternehmen und Händler können auf dem Spielbrett verewigt werden. Vorausgesetzt, sie gehen eine „Partnerschaft“ mit dem Spieleverlag ein. Kostenlos wird die Präsenz auf dem Spielbrett möglicherweise nicht sein. Das sieht bei den Straßen und Gebäuden anders aus.

Die werden nach Mehrheitsbeschluss im Internet auf der Facebook-Seite (www.facebook.com/monopoly-bonn) gewählt. Auch per E-Mail an monopoly-bonn@winning-moves.de können Vorschläge eingereicht werden. Das Resultat soll ein Spiel sein, dass möglichst alle Höhepunkte, die die Stadt zu bieten hat, enthält. „Ein Spiel von Bonnern für Bonner“, sagt Alina Heck.

Dass es wichtig ist, die Bürger mit ins Boot zu holen, hat der Verlag in anderen Städte-Editionen festgestellt. Es gibt Dinge, die gehören offenbar nicht aufs Spielbrett. Dieser Fehler soll in Bonn nicht wiederholt werden. Abgesehen davon gibt es bereits eine Bonner Spielvariante. Die aber ist schon 2011 erschienen. Und weil es eine große Nachfrage gebe, soll nun eine erweiterte Ausgabe erscheinen. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Die Regeln etwa: Häuser können erst gebaut werden, wenn der Spieler alle Straßen besitzt. Hotels werden nach wie vor errichtet. Auch der Gefängnisaufenthalt ist weiter möglich. „Die Eckpfeiler bleiben auf jeden Fall bestehen, es geht nur um einen Bonner Wiedererkennungswert“, so Heck weiter.

Das Lokalkolorit kommt offenbar gut an. 210 Spielvarianten von Städten und Regionen sind bereits auf dem Markt. Auch eine für den 1. FC Köln soll es bald geben. Die neue Bonner Edition soll noch vor Weihnachten erscheinen.