ÖPNV in Bonn

BONN. Bahnfahrer müssen sich in den kommenden Monaten auf Änderungen an der Haltestelle Hochkreuz einstellen. Bis voraussichtlich Mitte November kommt es aufgrund von Sanierungen zu Sperrungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.04.2019

Die Haltestelle Hochkreuz wird ab Montag, 6. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 15. November, wechselseitig für jede Fahrtrichtung etwa drei Monate gesperrt. Wie die Stadtwerke Bonn (SWB) am Montag mitteilen, wird zunächst die Haltestelle in Fahrtrichtung Bonn gesperrt und saniert, anschließend die in Richtung Bad Godesberg.

Während der Arbeiten halten die Linien 16, 63 und 67 nicht an der Haltestelle. "Die Fahrgäste können alternativ die Haltestellen Max-Löbner-Straße und Wurzerstraße nutzen", so die SWB in ihrer Mitteilung. Die Haltestelle Max-Löbner-Straße liegt etwa 600 Meter Fußweg vom Hochkreuz entfernt, die Wurzerstraße rund 750 Meter.

Fahrgästen, die diesen Weg etwa aufgrund eingeschränkter Mobilität nicht zu Fuß zurücklegen können, empfehlen die SWB eine Station weiter zu fahren und dort dann in eine Bahn in die Gegenrichtung einzusteigen.