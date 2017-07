WDR-Sendung zu Fall Trudel Ulmen

Bonn. In der WDR-Sendung "Böttingers Bücher" geht es an diesem Montagabend um den Kriminalfall Trudel Ulmen und seinen Folgen. Moderatorin Bettina Böttinger traf sich dazu mit Wolfgang Kaes.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.07.2017

Vor 20 Jahren, im März 1996, war die Rheinbacher Arzthelferin Trudel Ulmen spurlos verschwunden, der Vermisstenfall wurde nur Tage später zu den Akten gelegt. GA-Chefreporter Wolfgang Kaes stieß durch eine amtliche Mitteilung auf diesen Vermisstenfall. Nach monatelangen Recherchen des General-Anzeigers ermittelte die Bonner Polizei 16 Jahre später und klärte den Fall schließlich auf.

Am 18. Dezember 2012 hatte die Schwurgerichtskammer des Bonner Landgerichts Ulmens damaligen Ehemann wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt. Er wurde für schuldig befunden, seine Frau am späten Abend des 20. März 1996 mit einem Kissen erstickt und die Leiche anschließend in einem Waldstück nahe Aegidienberg im Siebengebirge verscharrt zu haben.

Nach diesem Text aus dem Januar 2012 nahmen die Ermittlungen wieder Fahrt auf: Vermisst. Verschollen. Und beinahe vergessen

Trudel Ulmen: Chronik 29. Januar 1955 Gertrud Gabriele Lenerz wird in Mayen (Eifel) geboren und wächst als mittleres von drei Kindern eines Bahnarbeiters auf. Nach sehr gutem Realschulabschluss absolviert sie eine Ausbildung zur Arzthelferin.

9. Juli 1976 Trudel Lenerz heiratet ihren langjährigen, gleichaltrigen Jugendfreund und nimmt dessen Nachnamen an. Ihr Mann hat zuvor als Zeitsoldat eine Ausbildung zum Masseur und medizinischen Bademeister beim Bundeswehr-Zentralkrankenhaus in Koblenz absolviert. Das Paar zieht von Mayen nach Rheinbach, weil sich dort eine gemeinsame berufliche Perspektive bietet: die Übernahme des Martinsbads.

Dezember 1979 Das Ehepaar kauft und bezieht ein Einfamilienhaus am KAB-Ring.

2. Januar 1995 Trudel Ulmen tritt eine Stelle als Halbtagskraft im Medizinischen Archiv des Neurologischen Reha-Zentrums Godeshöhe an. Das Martinsbad hat das Paar in der ersten Hälfte der 90er Jahre aufgegeben. Ihr Mann arbeitet als Lehrer an einer Bonner Fachschule für Physiotherapie.

21. März 1996 Trudel Ulmen erscheint nicht an ihrem Arbeitsplatz in Bad Godesberg.

18. Juli 1996 In Bad Honnef-Rottbitze findet ein Radfahrer im Wald die verweste Leiche einer Frau. Ihre Identität wird trotz intensiver Ermittlungen nicht geklärt, ein Zusammenhang mit dem vier Monate zuvor als "aufgeklärt" abgelegten Vermisstenfall nicht hergestellt - trotz des Hinweises eines Arbeitskollegen Trudel Ulmens.

Oktober 1996 Trudel Ulmens Mann reicht beim Amtsgericht Rheinbach die Scheidung ein. Im Folgejahr wird die Ehe in Abwesenheit der Frau geschieden. Sie gilt als "unbekannt verzogen".

15. Dezember 2011 Im General-Anzeiger erscheint eine Bekanntmachung des Amtsgerichts Rheinbach. Darin wird Trudel Ulmen aufgefordert, sich bis zum 28. Februar 2012 in Zimmer 207 des Amtsgerichts einzufinden, weil sie sonst für tot erklärt wird.

9. Januar 2012 Im General-Anzeiger erscheint der erste große Bericht über den mysteriösen Fall. Die Kripo nimmt nach 16-jähriger Pause die Ermittlungen auf.

16. April 2012 Kriminaldirektor Hans-Willi Kernenbach fährt nach Mayen und informiert persönlich die Familie Lenerz, dass ihre Trudel seit 16 Jahren tot ist. Der DNA-Abgleich mit der "unbekannten Frauenleiche" aus dem Siebengebirge beweist dies zweifelsfrei.

16./17. April 2012 Nach stundenlanger Vernehmung im Bonner Präsidium gesteht Trudel Ulmens damaliger Ehemann, seine Frau am Abend des 20. März 1996 im gemeinsamen Schlafzimmer mit einem Kissen erstickt zu haben.

18. Mai 2012 Im engsten Familienkreis wird die Urne mit den sterblichen Überresten auf dem Friedhof in Mayen beigesetzt.

19. November 2012 Vor dem Bonner Landgericht beginnt der Prozess gegen den Ex-Mann.

18. Dezember 2012 Das Bonner Schwurgericht verurteilt den damals 57-Jährigen wegen Totschlags zu elf Jahren Haft.

Wolfgang Kaes verarbeitete den Fall und die Geschichte in seinem Roman "Spur 24". Die Moderatorin Bettina Böttinger besuchte ihn für ihre Sendung "Böttingers Bücher" und sprach mit ihm über das Buch und den Fall. Neben Wolfgang Kaes trifft Böttinger in der Sendung am Montagabend noch das Autorinnen-Duo Sarah Wedler und Nadine D’Arachart. Die Sendung läuft um 22.40 Uhr im WDR Fernsehen und ist online in der Mediathek zu sehen.