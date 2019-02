Neue Rekordtemperatur

Bonn. Nicht nur die bislang höchste Temperatur dieses Winters ist am Mittwochnachmittag in Bonn gemessen worden: Es war sogar der wärmste Tag im Februar, den die Stadt seit mehr als 100 Jahren erlebt hat.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.02.2019

Wie Winter fühlte sich dieser Mittwoch wahrlich nicht an: Ganze 22,1 Grad Celsius wurden am 27. Februar Nachmittag gegen 15.30 Uhr in Bonn gemessen - die bislang höchste Temperatur des Winters und des bisheringen Jahres, meldete Wetterstatistiker Klaus Kosack dem GA. "Zugleich war das die höchste je gemessene Februartemperatur seit 1895", so Kosack. Der bisherige Februar-Rekordhalter, der 24. Februar 1990 mit 21,3 Grad, wurde überboten.

Hoch Frauke beschert den Menschen in Bonn und der Region weiterhin viel Sonne. In den vergangenen fünf Tagen waren es laut Klaus Kosack gut 48 Sonnenstunden. Schon jetzt habe der Feburar damit im Jahr 2019 sein Sonnensoll um 67 Prozent überboten. "Andererseits sind die hohen Temperaturen für den vorzeitigen Pollenflug von Haselnuss und Erle verantwortlich", so Kosack - weniger erfreulich für Alergiker.