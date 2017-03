Mitra, Ring und Medaille im Landesmuseum

22.03.2017

Die Schätze aus dem Grab von Siegfried von Westerburg sind seit Jahrzehnten im Museum. Bei der letzten Grabung in der Westkrypta in den Jahren 1947/1948 entdecken Archäologen das, was die Franzosen bei der Plünderung 1794 übrig gelassen hatten: einen goldenen Ring, einen einzelnen Stein und ein Goldmedaillon, das auf einem Handschuh getragen wurde. Alle Exponate lagern seitdem im Landesmuseum in Bonn.

Erhalten waren außerdem Textilreste des bischöflichen Ornats und der Mitra. „Sie gehören zu den wenigen Textilfunden aus der Zeit, die wie haben“, erklärte Gabriele Uelsberg, Direktorin des Landesmuseums. Gemeinsam mit der Fachhochschule Köln sollen die Textilien nun noch einmal untersucht werden. Die besonders wertvollen Grabbeigaben für Bischof von Westerburg sind verschwunden. Kelch und Patene für das Abendmahl waren in der Regel aus Gold oder Silber gefertigt. Auch der Krummstab fehlt.