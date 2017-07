Kommentar zum Wohnungsbau in Bonn

Bonn. Allein an drei Standorten werden in den nächsten Jahren 1200 Wohnungen in Bonn entstehen. Unser Kommentator meint: Das wird nicht reichen, aber es ist ein Anfang. Und: Die Planer müssen mit Weitsicht agieren.

Es ist nicht so, dass die Stadt in der jüngsten Zeit nichts getan hat, um den notwendigen Wohnungsbau voranzubringen: Die Bebauungsplanverfahren für Gallwitz-Kaserne, West.Side und Ledenhof sind abgeschlossen. Alleine an diesen drei Standorten entstehen in den nächsten Jahren 1200 Wohnungen. Das wird nicht reichen, aber es ist ein Anfang. Nun steht also ein Arbeitsgerüst, wie die Stadtverwaltung weiter verfahren will.

Es spricht viel dafür, dass nach Erfassung geeigneter Grundstücke für weiteren Wohnraum vor allem Baulücken und moderate Nachverdichtungen infrage kommen. Denn wo bereits Baurecht besteht oder die Stadt unkompliziert welches schaffen kann, ist am schnellsten mit Resultaten zu rechnen. Die nach innen gerichtete, städtebauliche Entwicklung ist auch aus ökologischen und klimatechnischen Gründen die sinnvollste Herangehensweise, um die Stadt attraktiv zu halten und zugleich die Nachfrage nach Wohnraum, auch für einkommensschwache Haushalte zu bedienen.

Die Kärrnerarbeit der Verwaltung wird darin liegen, die Eigentümer zu überzeugen. Beim anhaltenden Niedrigzinsniveau bleibt Bauland als Geldanlage attraktiv, auch wenn es nicht bewirtschaftet wird. An dieser Stelle wird die Verwaltung Überzeugungskraft aufbringen müssen. Die Planer müssen mit Weitsicht agieren, um die Infrastruktur mitwachsen zu lassen.

Die unglaublich teure Anmietung einer Kindertagesstätte in Auerberg hat jüngst gezeigt, was es kostet, wenn diese Weitsicht in einem wachsenden Stadtteil fehlt.