Hauptbahnhof in Bonn

Bonn. Die Bundespolizei sucht mit einem Bild einer Überwachungskamera nach einem bislang unbekannten Mann, der mit einer gestohlenen EC-Karte knapp 1000 Euro abgehoben hat.

21.02.2017

Einer Reisenden wurde am 21. November vergangenen Jahres von bislang unbekannten Tätern die Geldbörse samt EC-Karte im Bonner Hauptbahnhof gestohlen. Unmittelbar im Anschluss hob ein Mann nach Angaben der Bundespolizei mit der entwendeten Karte einen Geldbetrag von rund 1000 Euro an einem Geldautomaten an der Gangolfstraße ab.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Bonn hat die Bundespolizei nun ein Fahndungsfoto des Mannes veröffentlicht und fragt: Wer kennt diesen Mann oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6888000 entgegen.