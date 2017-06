Sommer in Bonn und der Region

Damit an heißen Tagen nicht unnötig viel Wasser aus dem Boden verdunstet, sollten Hobbygärtner ihre Topfpflanzen gießen, wenn es am kältesten ist - also am frühen Morgen oder abends. Darauf weist der Bundesverband Einzelhandelsgärtner hin. An sehr heißen Tagen wird idealerweise morgens und abends gegossen - und am besten immer mit kalkarmem Wasser aus einer Gießkanne ohne Brausekopf.