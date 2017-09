Polizeieinsatz

Bonn/Region. Ein kreisender Hubschrauber über Teilen Bonns und dem angrenzenden Rhein-Sieg-Kreis hat am Donnerstagabend für Aufsehen gesorgt. Die Polizei suchte nach einem gestohlenen Fahrzeug.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.09.2017

Nach Angaben der Polizei suchten die Beamten nach einem in Wetzlar, im Lahn-Dill-Kreis, als gestohlenen gemeldeten Pkw. Es lag der Verdacht vor, dass sich das hochwertige Fahrzeug in der Region aufhielt. Aus diesem Grund, so die Polizei am Freitag auf GA-Nachfrage, wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt, der gegen 22 Uhr über dem Brüser Berg und den angrenzenden Stadtgebieten und Gemeinden kreiste. Der Verdacht bestätigte sich allerdings nicht, der gestohlene PKW konnte nicht aufgefunden werden.