Annagraben in Bonn

12.01.2017 Bonn. Am Annagraben in der Bonner Innenstadt ist am späten Donnerstagmittag ein 46-jähriger Taxifahrer überfallen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter stach mit einem Messer auf den Fahrer ein.

Bei einem versuchten Raub ist ein Taxifahrer am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr lebensgefährlich verletzt worden. Nach GA-Informationen fuhr der Täter, der mit dem Fahrer alleine im Auto saß, von Duisdorf aus nach Bonn. Im Bereich des Annagrabens soll der Täter dann den 46 Jahre alten Taxifahrer mit einem Messer verletzt haben. Nach GA-Informationen soll er den Fahrer in den Nacken gestochen haben, die Polizei bestätigte auf Anfrage eine Verletzung im Hals-/Oberkörperbereich.

Der schwerverletzte Taxifahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Er schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr. Der Täter war zunächst flüchtig. Während des Polizeieinsatzes erschien nach Angaben der Polizei ein 35-Jähriger mit zwei Begleitern am Tatort. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse der Beamten handelte es sich bei dem Mann um den gesuchten Tatverdächtigen. Er wurde vorläufig festgenommen.

Außerdem fanden die Beamten im Innenstadtbereich (nach GA-Informationen in der Nähe des Frankenbad) ein Messer, bei dem es sich um die Tatwaffe handeln könnte. Die Polizei geht nach aktuellem Stand der Ermittlungen von einem versuchten Raub aus. Eine Mordkommission hat in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft nun die Ermittlungen übernommen. (Ayla Jacob, Sebastian Fink)