Feuerwehreinsatz in Tannenbusch

Bonn. In Tannenbusch hat die Feuerwehr am Sonntagmorgen ein brennendes Auto gelöscht. Zwei weitere Autos konnten geschützt werden.

Auf einem Parkplatz an der Agnetendorfer Straße hat am Sonntagmorgen ein Auto in Flammen gestanden. Die Feuerwehr wurde gegen 5.50 Uhr alarmiert und rückte mit drei Fahrzeugen aus, um den brennenden Mercedes zu löschen.

Dabei setzten die Wehrleute auch Löschschaum ein. Ein Übergreifen der Flammen auf zwei weitere Autos auf dem Discounter-Parkplatz konnten die 13 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Buschdorf verhindern. Gegen 6.35 Uhr war der Einsatz beendet. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro. bau