Unfall mit Lkw

Bonn. Um 19 Uhr am Dienstagabend beginnt in der Bonner Innenstadt eine Mahnwache für die 25-jährige Radfahrerin, die am Montag bei einem Unfall mit einem Lkw tödlich verletzt wurde. Dazu aufgerufen hatte der ADFC.

Von Maximilian Mühlens, 04.06.2019

Mit einer Mahnwache gedenken am Dienstagabend ab 19 Uhr in Bonn Menschen der am Montagvormittag tödlich verunglückten Radfahrerin. Die 25-Jährige wurde an der Kreuzung Bornheimer Straße/Heinrich-Böll-Ring von einem Lastwagen erfasst und dabei schwer verletzt. Kurz nach ihrer Einlieferung verstarb die junge Frau in der Bonner Uni-Klinik.

Zu der Mahnwache an der Unfallstelle hatte der Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) geladen. Der ADFC Bonn/Rhein-Sieg hatte die Einladung unter anderem bei Facebook gepostet. Die Veranstalter baten die Gäste, in weißer Kleidung zu kommen.

