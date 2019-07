BONN. Erst kam die Entwarnung, dann die erneute Hiobsbotschaft: Nach einer Notreparatur gibt es erneut technische Probleme im Bonner Melbbad. Das Freibad musste vorzeitig schließen und bleibt auch am Dienstag zu.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.07.2019

Zunächst gab es schlechte Nachrichten für Badegäste, dann kam die Entwarnung. Und nun doch: Das Melbbad schließt wegen technischer Probleme und bleibt auch am Dienstag geschlossen.

"Ausgerechnet jetzt" mochten sich Besucher angesichts steigender Temperaturen denken, als die Stadt Bonn am Montagmorgen vermeldete: Das Melbbad in Bonn-Poppelsdorf muss seine Türen vorübergehend schließen. Probleme mit der Stromversorgung der Wasseraufbereitungstechnik ließen einen Badebetrieb am Montagmorgen zunächst nicht zu. Kurze Zeit später kam zwar die Entwarnung. Die technischen Probleme seien behoben. Nachdem der Strom trotz erster Notversorgung erneut ausfiel, muss das Melbbad jedoch bis einschließlich Dienstag geschlossen bleiben.