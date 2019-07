Freibad in Bonn

BONN. Die Temperaturen bewegen sich an der 40-Grad-Marke. Das Melbbad aber bleibt weiterhin geschlossen – die Stadt weiß nicht, wann der Schaden behoben sein wird.

Stell Dir vor, es ist der heißeste Tag des Jahres, und das Melbbad ist zu – genau dieses Szenario könnte an diesem Donnerstag Wirklichkeit werden. Denn der technische Defekt, der am Montagvormittag die Schließung des Bades nötig machte, ist noch immer nicht behoben. Wann dies der Fall sein wird, vermochte die Stadtverwaltung auch am Mittwoch nicht zu sagen. Klar sei, so eine Pressesprecherin, dass das Bad auch am Donnerstag vorerst nicht öffnen werde.

Wie berichtet, streikt seit Wochenbeginn die Stromversorgung an der Wasseraufbereitungsanlage. Entsprechend enttäuscht reagieren derzeit all jene, die sich vergeblich auf den Weg nach Poppelsdorf machen und vor verschlossener Türe stehen. Derweil entgehen der Stadt Einnahmen, die dem Haushalt guttun würden: 2500 Besucher sind im Melbbad bei schönem Wetter keine Seltenheit. Wie viele Gäste bislang ihren Eintritt an der Kasse entrichtet haben, vermag die Stadt derzeit nicht zu sagen. Informationen zu Alternativen finden Sie hier.