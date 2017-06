Streitpunkt Ladenschlussgesetz

Inhaltsverzeichnis 1. Meinungen zum verkaufsoffenen Sonntag in Bonn 2. Einkaufen 24/7 – und das Familienleben?

Bonn. Unsere internationalen Leser haben sich zum deutschen Ladenschlussgesetz geäußert. Die Redaktion von GA-English kennt auch den Alltag aus anderen Ländern.

17.06.2017

Vor wenigen Wochen wurde in dem kleinen Örtchen Datteln, zwischen Dortmund und Münster, der verkaufsoffene Sonntag beim Frühlingsfest „Dattelner Mai“ am Freitagnachmittag vom Stadtrat gekippt, weniger als 48 Stunden bevor die Läden ihre Türen öffnen sollten - zum Ärger von Ladenbesitzern und Angestellten. Sie hatten gehofft, ein paar Überstunden und Freizeitausgleich und auch einige Euro aufschreiben zu können.

Entscheidungen wie diese sind kein Einzelfall. Das Ladenschlussgesetz taucht immer wieder in den politischen und wirtschaftlichen Tagesordnungen auf.

GA-English-Mitarbeiterin Carol Kloeppel hat festgestellt, dass einige Deutsche die Arbeit am Sonntag als eine Aufopferung ansehen - Zeit, die man ohne die Familie verbringt. Jeder, der nicht im medizinischen Sektor arbeitet, bei der Polizei, der Feuerwehr oder in der Gastronomie, hält den Sonntag als Familientag frei.

„Als ich kürzlich in Bonn Brötchen kaufen war, hing da an der Bäckerei ein Schild, auf dem erklärt war, dass die Preise am Wochenende hier höher seien. Weil die Angestellten ein Opfer brächten, wenn sie den Sonntagmorgen nicht im Kreise ihrer Familie verbringen könnten und daher entschädigt werden müssten.“

Das ist etwas, was ihrer Meinung nach ihrer Heimat, den Vereinigten Staaten von Amerika, komplett anders ist. „Viele sehen die Arbeit am Sonntag tatsächlich als Chance an, noch ein paar Stunden mehr zu machen, und es gibt sowohl den Angestellten als auch den Kunden mehr Flexibilität in ihren Terminkalendern.“

Kate Carey, ebenfalls Mitarbeiterin bei GA-English und gebürtige Britin, erinnert sich noch gut an Kampagnen in England, bevor die Gesetze 1994 gelockert wurden, in denen danach gerufen wurde, den „Sonntag in Ehren zu halten“. Die Leute brachten die gleichen Argumente vor, die derzeit in Deutschland debattiert werden: „Zeit für Freunde und Familie, Schutz der Angestellten etc.“

Braucht Bonn verkaufsoffenen Sonntage? Ja, sagen die meisten Leser der englischsprachigen Online-Ausgabe des General-Anzeigers. Krzysztof Kędzierski schrieb auf Facebook: „Alle Läden sollten sonntags geöffnet sein, das funktioniert in anderen Ländern doch auch sehr gut.“ Und Keshav Prasad stimmt zu: „Man bräuchte definitiv mehr geöffnete Geschäfte an Sonntagen, wenigstens für einen halben Tag. Das ist die Norm in den meisten Ländern und Deutschland sollte das auch umsetzen.“ Pushpa Prasad hofft auch auf mehr verkaufsoffene Sonntage, weil „Sonntage in Bonn langweilig sind und Samstage so vollgepackt, weil wir alles in diesen einen Tag quetschen müssen. Überlasst die Entscheidung doch den Leuten. Dass sie nicht am Sonntag einkaufen kann, stört Ange Keskey nicht. Sie schreibt: „Das ist eins der Dinge, die ich an dem Leben hier liebe.“

Nachdem Kate Carey in Großbritannien und Australien gelebt hat, wo die Sonntagszeiten in den Läden viel lockerer sind, und auch einige Jahre in Belgien und nun in Deutschland, wo die Vorgaben viel strenger sind, sagt sie, dass ihr letzteres besser gefällt. „Ich finde, dass es immer wichtiger wird, sich in der heutigen Zeit eine Auszeit zu nehmen und ein wenig abzuschalten und zu entspannen. Ich mag das in Deutschland und Belgien, dass es nicht nur praktisch unmöglich ist, sonntags einzukaufen, sondern dass man auch nichts tun darf, was zu laut ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als an einem Sonntagmorgen von den Geräuschen des Rasenmähers des Nachbarn geweckt zu werden.