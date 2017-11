Fünf Fahrzeuge beteiligt

Bonn. Auf der B9 in Bonn hat es am Mittwochnachmittag einen Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen gegeben. Nach ersten Informationen wurden vier Personen verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.11.2017

Am Mittwochnachmittag hat es auf der B9 in Höhe der Heussallee und somit direkt vor dem Klimakonferenz-Gelände, auf dem zu dieser Zeit zahlreiche Staats- und Regierungschefs eingetroffen sind, einen Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gegeben. Nach ersten Informationen wurden vier Personen verletzt. Aufgrund des Unfalls kommt es in Fahrtrichtung Bonn zu Verkehrsbehinderungen. Der linke Fahrstreifen in Richtung Bonn musste vorübergehend gesperrt werden.

Polizei und Rettungskräfte waren schnell vor Ort, da sie zum einen auf dem Gelände der Klimakonferenz waren, zum anderen fand parallel in direkter Nähe eine Demonstration statt, die ebenfalls von der Polizei begleitet wurde.

Weitere Berichterstattung folgt.

