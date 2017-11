Liveticker zur Weltklimakonferenz

Bonn. Die Weltklimakonferenz Cop23 beginnt am Montag in Bonn. Mit der Anreise der gut 25.000 Teilnehmer und der ersten großen Demo beginnt aber bereits an diesem Wochenende die heiße Phase. Wir berichten im Liveticker.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.11.2017

Bis zu 25.000 Gäste werden vom Wochenende an zur Klimakonferenz der Vereinten Nationen erwartet. Stadtverwaltung und Polizei sind zuversichtlich, dass es nicht zum zweiwöchigen Verkehrschaos kommt. Wir halten Sie in unserem Liveticker dazu auf dem Laufenden.

Außerdem gibt es jede Menge Infos, Bilder und Videos von der Konferenz. Ausführliche Berichte und Hintergründe gibt es auch in unserem Thema.

Die Weltklimakonferenz in Bonn im Liveticker