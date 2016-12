Polizei ermittelt in Bonn

Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen von Einbrüchen in Verkaufsstände auf dem Bonner Weihnachtsmarkt.

19.12.2016 Bonn. Die Bonner Polizei verdächtigt zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren, in der Nacht zum Sonntag einen Verkaufsstand auf dem Bonner Weihnachtsmarkt aufgebrochen zu haben. Die Beamten prüfen auch eine Verbindung zu weiteren Einbrüchen in der Nacht zum Samstag.

Gegen 1 Uhr stellten Beamte der City-Wache in der Nacht zum Sonntag die zwei Jugendlichen, nachdem sie von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes beobachtet worden waren, als sie sich mit weiteren Jugendlichen an einem aufgebrochenen Verkaufsstand aufhielten. Als die Verdächtigen die Zeugen bemerkten, flüchteten sie und warfen mit gestohlenen Gegenständen nach den Zeugen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten zwei Verdächtige in der Nähe des Tatorts stoppen.

Nachdem sie ihre Personalien festgestellt und eine Strafanzeige erstattet hatten, übergaben sie die beiden Jungen ihren Eltern. Die Ermittlungen zu den möglichen Komplizen dauern an. Geprüft wird auch die mögliche Verbindung zu zwei weiteren Einbrüchen in Verkaufsstände auf dem Weihnachtsmarkt, die in der Nacht zu Samstag festgestellt worden waren. (ga)