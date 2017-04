Diebstahl in Bonn-Buschdorf und Bornheim-Hersel

Bonn-Buschdorf / Bornheim Hersel. Wer einen Motorroller hat, muss derzeit gut auf ihn aufpassen. An mehreren Orten im Bonner Raum wurden in der Nacht auf Dienstag Motorroller beschädigt oder gleich gestohlen.

12.04.2017

Neun Motorroller wurden von Unbekannten in der Nacht auf Dienstag gestohlen, entwendet und sogar angezündet, teilt die Polizei mit. In verschiedenen Straßen in Bonn-Buschdorf und Bornheim-Hersel vermissen Motorrollerfahrer ihre Fahrzeuge, oder fanden diese nur noch beschädigt vor.

In der Friedlandstraße in Buschdorf verschwand Montagnacht zwischen 20 und 9.20 Uhr ein Motorroller. Ebenfalls in Buschdorf wurde zwischen 23 und 00.30 Uhr ein unverschlossener Roller auf die Straße gerollt und die Frontverkleidung abgerissen. Einen beschädigten und aufgebrochenen Roller fanden Zeugen in der Karlsbader Straße/Ratiborstraße in Buschdorf. Auch hier war die Frontverkleidung abgerissen und lag noch am Fundort. Zwischen 22.30 und 5.30 Uhr versuchten Unbekannte, einen in der Ludwig-Schopp-Straße geparkten Motorroller aufzubrechen und beschädigten dabei das Lenkradschloss. Sie schoben ihn anschließend einige Meter von seinem Standort weg, ließen ihn dann aber dort liegen.

Auch in Bornheim-Hersel kam es zu diversen Zwischenfällen. So brachen Unbekannte zwischen 20 und 2.30 Uhr die Frontverkleidung von einem in der Domhofstraße geparkten Motorroller ab und schoben ihn von seinem ursprünglichen Parkplatz in den Gillesweg. Auch versuchten sie, das Schloss aufzubrechen. Zwischen 20 und 8.30 Uhr schoben sie einen anderen Roller aus der Donaustraße auf den Fußweg am Rhein, wo sie die Frontverkleidung abrissen und auf ein angrenzendes Feld warfen. Im Zeitraum zwischen 21.30 und 7.15 Uhr versetzten sie einen weiteren Roller aus der Rheinstraße in die Fuldastraße. Auch bei diesem wurde die Frontverkleidung abgebrochen und zusätzlich alle Steckverbindungen und Elektrokabel herausgerissen. Um zehn nach fünf wurde zudem ein brennendes Kleinkraftrad in der Oderstraße/Ruhrstraße gefunden. Im Azaleenweg wurde ein beschädigter Motorroller ohne Kennzeichen gefunden. Frontverkleidung und Scheinwerfer waren beschädigt.

Zeugen sahen um 5 Uhr drei verdächtige Personen auf dem Azaleenweg, die auf zwei Fahrrädern in Richtung Otto-Hahn-Straße flüchteten, als sie von den Zeugen angesprochen wurden. Die drei Unbekannten sind schlank, circa 20 Jahre alt und haben schwarze Haare. Einer der Unbekannten hat einen dunklen Teint und trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Jogginghose. Der zweite trug eine rote Mütze und eine dunkle Jogginghose mit gelben oder grünen Streifen. Eine der Personen trug zudem eine weiße Kappe. Eines der beiden Fahrräder war hell.

Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.