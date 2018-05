300 Polizisten im Einsatz

Rund 300 Polizisten sind - wie hier in Tannenbusch - im Einsatz.

In Tannenbusch wurden mehrere Wohnungen durchsucht.

Die Polizei versammelte sich am Dienstagmorgen auf einem Parkplatz in Tannenbusch-Mitte.

Bonn. Die Polizei hat am Dienstagmorgen eine groß angelegte Razzia in Bonn und der Region gestartet. Rund 30 Objekte werden durchsucht, der Schwerpunkt liegt in Tannenbusch.

Mehrere Monate hat sich die Polizei auf diesen Tag vorbereitet: Seit Dienstagmorgen um 6 Uhr werden in Bonn, Alfter, Bornheim, Niederkassel und Köln rund 30 Wohnungen und Häuser durchsucht, 20 davon auf Bonner Stadtgebiet. Es ist eine der größten Drogenrazzien der vergangenen Jahre in Bonn. Schwerpunkt der Aktion liegt in Tannenbusch, auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz und kreist über Tannenbusch-Mitte. Polizeihunde sind ebenfalls im Einsatz.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, geht es bei der Razzia auch um harte Drogen wie LSD und Kokain. Nach rund eineinhalb Stunden zog die Polizei eine erste Zwischenbilanz: Elf Haftbefehle wurden vollstreckt, darüber hinaus gab es weitere Festnahmen. Auch Drogen konnten sichergestellt werden.

Insgesamt sind rund 300 Polizeibeamte im Einsatz. Der Polizeihubschrauber unterstützt die Beamten vor Ort aus der Luft, um zu verhindern, dass sich Gesuchte gegenseitig warnen und fliehen können. Die Besonderheit bei dem Hubschrauber: Ab einer gewissen Höhe ist dieser nicht zu hören, kann also "still" die zu durchsuchenden Objekte anfliegen und wird erst bemerkt, wenn er eine gewisse Höhe unterschritten hat.

Weitere Berichterstattung folgt.