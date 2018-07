Polizei sucht Täter

Bonn. Die Polizei bittet um Hinweise: Am Wochenende haben sich zwei Einbrüche in Bonn ereignet. Einer davon in ein Reihenhaus in Bechlinghoven, der andere in Endenich in ein Studentenwohnheim.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.07.2018

In Endenich und Bechlinghoven hat es am Wochenende zwei Einbrüche gegeben. Die Polizei Bonn sucht nach den Tätern und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In Bechlinghoven beschädigten die Einbrecher die Terrassentür und gelangten so in das Reihenhaus in der Straße Haberbitze. Die Polizei vermutet, dass der Einbruch in der Zeit von Freitag um 19 Uhr bis Samstag um 1 Uhr morgens passiert sein muss. Die Täter durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und stahlen Schmuck und Bargeld.

Im Zeitraum von Samstag um 20.30 Uhr bis Sonntag um 12.15 Uhr hat sich der Einbruch in Endenich ereignet. Unbekannte brachen über eine gekippte Terrassentür im Erdgeschoss in das Studentenwohnheim Von-Weichs-Straße ein. Sie entwendeten einen Rucksack und einen Laptop.

Die Polizei Bonn bittet Zeugen, die Hinweise zu einem der beiden Einbrüche machen können, sich unter 0228/150 zu melden.