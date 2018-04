Bonn. Am Karsamstag und Ostersonntag gab es in Bonn-Kessenich und Bonn-Lannesdorf mehrere Einbrüche. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.04.2018

In der Straße "Im Gries" in Bonn-Lannesdorf sind Einbrecher in der Nacht zu Samstag gleich in vier Wohnungen eingebrochen. Laut Angabe der Polizei hörten Anwohner gegen 2.30 Uhr Geräusche am benachbarten Reihenhaus und verständigten die Polizei. Die Beamten stellten beim Eintreffen ein aufgehebeltes Fenster fest. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, ist bislang nicht bekannt.

Eine halbe Stunde zuvor versuchten Einbrecher herauszufinden, ob die Bewohner eines Mehrparteienhauses zu Hause sind, indem sie mehrfach klingelten. Als darauf zunächst niemand reagierte, begannen die Unbekannten damit, die Tür aufzuhebeln. Als sie von innen Geräusche wahrnahmen, brachen sie die Tat ab und flüchteten. Zwei weitere Anwohner bemerkten an ihren Haustüren Hebelspuren. Die Polizei geht davon aus, dass auch diese Einbruchsversuche in der Nacht zu Samstag stattfanden.

In der Nacht zu Ostersonntag gegen 22.45 Uhr schlugen erneut Einbrecher zu. Durch ein Fenster gelangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Graf-Stauffenberg-Straße in Kessenich. Als die Einbrecher im Haus waren, ging eine Alarmanlage an und vertrieb die Unbekannten. Die Tat wurde wenig später von einem Sicherheitsdienst entdeckt und der Polizei gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand haben die Einbrecher nichts gestohlen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben kann. Diese werden unter 0228/150 entgegengenommen.