Polizei bittet um Hinweise

Bonn. In der Nacht zu Sonntag wurden insgesamt neun geparkte Autos in Bonn-Auerberg und Kessenich beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.12.2017

Die Bonner Polizei ermittelt nach einer Reihe von Sachbeschädigungen in Auerberg und Kessenich. An sieben Fahrzeugen, die in der Richthofenstraße abgestellt waren, wurden am Sonntag Kratzer an der jeweils rechten Fahrzeugseite festgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag unterwegs waren.

In der selben Nacht hat eine Gruppe gegen 3.30 Uhr die Seitenspiegel von drei Fahrzeugen abgetreten, die in der Argelanderstraße in Kessenich geparkt waren. Zeugen hatten die Verdächtigen bei ihrer Tat beobachtet. Es soll sich dabei um eine Gruppe von etwa fünf bis sechs Personen handeln, die von der Argelanderstraße in Richtung Reuterstraße unterwegs war. Eine der Personen soll etwa 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0228/150 melden.